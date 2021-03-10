Россию ждет катастрофически долгое лето

Китайские ученые считают, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут серьезные климатические изменения. Ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться шесть месяцев.

"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", – цитирует специалистов РИА Новости.

Исследование показало, что лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней.

Продолжение этой тенденции означает, что в 2100 году зима будет длиться всего два месяца.