Россию ждет катастрофически долгое лето

Китайские ученые считают, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут серьезные климатические изменения. Ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться шесть месяцев.
"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", – цитирует специалистов РИА Новости.
Исследование показало, что лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней.
Продолжение этой тенденции означает, что в 2100 году зима будет длиться всего два месяца.
Комментарии
Сибири это не коснется
2100 год - когда нынешняя молодёжь будет глубокими стариками...
Что-то не заметно увеличения лета.
Исследование показало, что лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней.
Я у нас в Алтайском крае вижу, что зима стала 6 месяцев март - по факту зимний месяц и ноябрь тоже зимний, да что там ноябрь снег уже не раз в Барнауле окончательно ложился практически в середине октября. Эти ученые, небось на юге России ведут исследования, или вовсе в Африке... Ни разу по России не проехали.
Сижу, переживаю, куда к 2100-му году накупленные шубы девать.
10.03.2021 12:26
- гость -
У вас наверное есть шубохранилища но нет аквадискотеки?
первая часть запугивания с целью порабощения населения планеты в виде "пандемии" и жутких мед.роликах сначала из китая а потом отовсюду - благополучно закончилась!!!
наблюдаем начало второго этапа плана порабощения - под названием "экологическая катастрофа"...
подозреваю что скоро на наши мозги свалиться много информации, что с экологией всё плохо!? и люди в этом виноваты!!!
хочешь подчинить себе кого-то? вызови у него чувство вины!
Хорошо давать прогнозы на 80 лет вперед - никто потом не спросит за базар.
Если так будет то скоро вся Африка и Южная азия к нам со своими матрасами прибежит.
В конце этой недели лучше публиковать эту статью, когда минус 20 будет в середине марта
10.03.2021 12:25
Барнаулец
Один раз в октябре снег ложился который не растаял за последние 20 лет. Я наблюдаю за этим. А вот был недавно годец когда снег не лег до 20-ых чисел декабря. В декабре дожди лили
В 2100 году ??? Ну печальнач новость заставляет задуматься и взгрустнуть что нас не будет уже
Это стимул прожить до 2100 года!!
Этой зимой и европейцы и американцы, и даже индийцы прочувствовали на себе потепление. Хорошо если в европе ледники не лягут. А в России да, пусть климат станет помягче. вместо двух месяцев -20-40, станет -10-20градусов.
0.03.2021 13:28
- гость -
10.03.2021 12:25
Барнаулец
Один раз в октябре снег ложился который не растаял за последние 20 лет. Я наблюдаю за этим. А вот был недавно годец когда снег не лег до 20-ых чисел декабря. В декабре дожди лили
Не было такого
Снег лег 6 декабря, год точно не помню: 2016 или около того.
10.03.2021 13:28
- гость -
Один раз туда, один раз туда. В целом - норма.
10.03.2021 13:41
- гость -
Прав гость1328. В 2013-м снег лег 16 декабря.
Один раз в октябре снег ложился который не растаял за последние 20 лет.
Так до сих пор и не растаял? Можно узнать где на него посмотреть? )))
Не было такого
Было такое. Если память не изменяет в 2008 году в конце октября. Вечером пошел дождь, а ночью снег. Я в пятницу после работы поехал из Барнаула в Благовещенку. Та еще поездочка вышла...
В 1976 году от Рождества Христова снег выпал и не растаял 14 октября.
А что никто про прошлый апрель не вспомнит, который был теплый, как май? На саду потом все перло все лето и никогда такого вкуса у яблок и винограда не было!
В 1976 году от Рождества Христова снег выпал и не растаял 14 октября.
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Первый снег тогда выпал в Барнауле 19 октября, прекрасно помню, поскольку начал тогда следить, когда снег появляется.
13:45
- гость -
10.03.2021 13:41
- гость -
Прав гость1328. В 2013-м снег лег 16 декабря.
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Тоже помню тот год, а ещё помню был подобный 96-98 штоле.
Тоже помню тот год, а ещё помню был подобный 96-98 штоле.
В 1997 и 2001 годах очень поздно снег лёг. Тогда это в диковинку казалось. А сейчас явно заметно, что климат меняется.