Директора алтайской компании осудят за зарплату работников ниже МРОТ

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора компании в Бийске, который выплачивал зарплату сотрудникам в размере ниже МРОТ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Из корыстной заинтересованности обвиняемый выплачивал заработную плату семи работникам (сторожам, отделочникам, газосварщику) ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, – рассказали в ведомстве. – Имея реальную возможность и наличие на счетах организации денежных средств, директор тратил их на иные нужды, связанные с извлечением прибыли".

Следственные органы уточнили, что с января 2018 года по март 2020 года перед сотрудниками накопилось больше 480 тысяч рублей долга.

Обвиняемый признал свою вину, но оправдал свои действия тем, что компания находится в тяжелом финансовом положении. На его имущество общей стоимостью 3,670 млн рублей наложен арест.