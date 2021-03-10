Директора алтайской компании осудят за зарплату работников ниже МРОТ

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора компании в Бийске, который выплачивал зарплату сотрудникам в размере ниже МРОТ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"Из корыстной заинтересованности обвиняемый выплачивал заработную плату семи работникам (сторожам, отделочникам, газосварщику) ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, – рассказали в ведомстве. – Имея реальную возможность и наличие на счетах организации денежных средств, директор тратил их на иные нужды, связанные с извлечением прибыли".
Следственные органы уточнили, что с января 2018 года по март 2020 года перед сотрудниками накопилось больше 480 тысяч рублей долга.
Обвиняемый признал свою вину, но оправдал свои действия тем, что компания находится в тяжелом финансовом положении. На его имущество общей стоимостью 3,670 млн рублей наложен арест.
Комментарии
Приятно удивил СУ СКР по Алтайскому краю. Могут, когда захотят
Один из тысячи попался....... Да сам МРОТ мало что дает для жизни, он уже должен быть 40 тыс в мес. Нормальная зп 150 тыс.
Самое простое ловить таких блох, а более серьезные преступления проходят мимо, могут же затронуть своих