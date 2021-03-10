Главу Минздрава Республики Алтай подозревают в миллионных взятках

Причиной задержания министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко стало подозрение в коррупции, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, чиновник получил около 5 млн рублей в качестве "откатов" за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.
В Министерстве здравоохранения региона, а также в офисах компаний-поставщиков проводят обыски. По информации издания, оперативные мероприятия идут в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.
Напомним, ранее появилась информация о задержании Сергея Коваленко вместе с заместителем.
Коваленко назначен министром здравоохранения Республики Алтай в 2019 году. До этого с 2017 года занимал пост главврача Майминской ЦРБ. Также трудился заместителем министра здравоохранения Республики Алтай (2012-2017) и заместителем главы администрации Майминского района (2008-2012).
Комментарии
Откаты уже давно перечисляют застройщику коттеджа, а потом продают, декларируют и вуаля все отбелилось и не подкопаешся! Вон сколько развелось застройщиков у которых на балансах еще не сданные но уже построенные и выставленные на продажу дома. Удобно. Крипта очень пользуется спросом, но опять же через посторонних . Неужели сложно убрать право принятия решения и сделать должности не коррупционными ??? Измените трудовые обязанности - это внутренняя работа руководителей - прозрачность и открытость!
В этом и беда.
Предлагаешь жить на одну заплату ))) Смело !
Конечно не подкапаешся.! Когда ничего не делающей прокуратуре Алтайского края ставят 4 из 5 возможных . За доблестный коррупционный труд. Разумеется не подкопаешся.
На жалование министра жить можно
арестовывайте любого министра и всех заместителей- не ошибётесь
Дык ежели арестовать всех министров и их замов. то во власть придет криминал, вы что хотите как в ........(на Ваш выбор).
Хорошо Попов у нас не такой.