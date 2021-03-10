Проект Стратегии социально-экономического развития до 2035 обсуждают на Алтае

10 марта в правительстве Алтайского края обсуждают проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.
"Основой всех преобразований в регионе должна стать устойчивая экономическая база и стабильный рост экономики. К 2035 году он должен составить 1,8 раза, а среднегодовые темпы его роста – около 4%. Такие темпы экономического развития планируется обеспечить за счет существенного инвестиционного роста, инновационного развития и активизации экспортной деятельности", – говорится в сообщении.
Виктор Томенко в ходе заседания отметил, что стратегический документ в Алтайском крае обязательно должен быть. Конкретные шаги будут определены в плане реализации мероприятий проекта.
В соответствии с законодательством план будет разработан в течение шести месяцев после утверждения Стратегии.
Напомним, что в первом чтении документ приняли еще в ноябре 2019-го, но затем из-за пандемии не стали его рассматривать.
Комментарии
Одну стратегию бухгалтер со товарищи прошлёпал-вместо просимых 15 млрд. выделят всего 5. Теперь вторую "сочиняют"
А Кемеровская представила и защитила перед Мишустиным программу и получит 55 млрд. руб. Вопрос к компетенции нашего губернатора и им руководимого кабинета.
Рост экономики на 4% в год при официальной инфляции выше 4-х процентов это не рост, а падение.