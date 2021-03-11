"Алтай в фокусе". Барнаульский фотограф выпустил книгу о природе республики

Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульский бизнесмен Евгений Борисов семь лет назад увлекся фотографией и окончил специальные курсы у известных пейзажистов. За несколько лет он побывал в десятках стран мира и привез из поездок тысячи красивых снимков (почитать об увлечении бизнесмена можно здесь). Однако не меньше фотограф-путешественник любит снимать природу соседней Республики Алтай. Евгений Борисов уверен, что таких красивых горных вершин, чистейших рек и пьянящего воздуха свободы, как на Алтае, нет нигде в мире. На днях Борисов выпустил книгу своих работ – Altai in Focus, в которую вошли 120 пейзажей природы соседней республики. Рассказываем, как фотографу пришла идея выпустить альбом и почему amic.ru поможет вам получить его совершенно бесплатно.

Как родилась идея фотоальбома?

По словам Евгения Борисова, к нему обратились друзья, предложив выпустить фотоальбом с пейзажами Алтая. Затем, чтобы дарить книгу партнерам по бизнесу, которые приезжают на Алтай в командировку. Евгений согласился, тем более что за несколько лет у него накопилось около шести тысяч снимков природы Республики Алтай. В итоге альбом Altai in Focus вышел тиражом 800 экземпляров.

"Сегодня все становится цифровым, но мне нравится, когда фотография распечатана и живет своей жизнью. Печатали фотоальбом в Новосибирске. Я не экономил на бумаге. Она очень плотная и хорошего качества. Я очень доволен тем, какой вышла книга", – отметил Борисов.

Какие фотографии вошли в альбом?

120 фотографий пейзажей Алтая: от перевала Чике-Таман до границы республики с Монголией. Это те места, которые многие туристы, по мнению Борисова, просто не замечают. Также в альбоме можно увидеть снимки животных, обитающих в регионе.

"Я очень люблю Алтай весной, когда его практически не видят туристы. Особенно нравятся отдаленные районы республики на границе с Монголией. Старался снять эти места с необычного ракурса. Главное достоинство альбома, что он будет интересен тем, кто живет на Алтае, но не добирался до этих отдаленных районов республики. Старался уезжать в те места, где не бывают туристы. Хотя за последние годы таких место очень мало осталось, а туристов можно встретить даже на границе с Монголией. Могу сказать, что сейчас на Алтае очень много мест, в которых нужно побывать", – добавил фотограф.

Где можно купить альбом?

По словам Евгения Борисова, почти весь тираж он уже раздал своим друзьям и коллегам по бизнесу. Поэтому купить фотоальбом сейчас невозможно. Но у подписчиков amic.ru в Instagram есть возможность выиграть книгу совершенно бесплатно. Для этого подписывайтесь на наш аккаунт и следите за конкурсом.

Фотографии из путешествий Евгения Борисова смотрите на его личном сайте www.photoborisov.com и в Instagram borisovaltay.