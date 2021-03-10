Связь между континентами. МегаФон обеспечит жителей Арктики быстрым интернетом

МегаФон не только оказывает цифровые услуги, но и реализует проекты мирового масштаба. Так, МегаФон стал первой российской телекоммуникационной компанией, которая представляет Россию в международном Арктическом экономическом совете (АЭС).

АЭС – это международный бизнес-форум для поиска деловых контактов в Арктике и экономического развития региона. Участники АЭС – компании разного масштаба: от стартапов, малых и средних предприятий до национальных и международных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Арктике.

"Участие новых компаний в Арктическом совете позволит нам еще сильнее расширить связи между странами-участницами. МегаФон играет важную роль в жизни арктического региона, внося вклад в укрепление социально-экономического развития. Сегодня компания реализует масштабный инфраструктурный проект связи Arctic Connect, который обеспечит миллионы людей, в том числе жителей Арктики, быстрым интернетом", – комментирует директор АЭС Мадс Квист Фредериксен.

Проект Arctic Connect предполагает строительство волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, дадут качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса.

В 2020 году в рамках проекта был завершен первый этап морских исследований, которые позволят определить оптимальный маршрут прокладки кабеля. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ, подтвердившую безопасность работ. В начале 2021 года уже подписаны соглашения о планах на строительство отводов с правительствами Республик Саха (Якутия), Коми и Чукотским автономным округом.