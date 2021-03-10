Дмитрий Попов объяснил, почему не всем дали компенсации за смерть медиков

Семьи шести медработников, умерших после заражения ковидом на работе, получили компенсации, еще по четырем случаям ведутся расследования.

Об этом заявил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов, отвечая на жалобу местного жителя, который посетовал, что умерли 16 медиков, но семьи большинства из них не получили обещанных компенсаций.

Попов уточнил, что решение о назначении соответствующих выплат принимает не Министерство здравоохранения, а специальная межведомственная комиссия, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения.

"Минздрав не имеет права участвовать и вмешиваться в решения комиссии, задача наших специалистов – осуществлять контроль медорганизаций по своевременности предоставления документов", – подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что вдова скончавшегося осенью 2020 года и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова намерена добиться положенных страховых выплат через суд.