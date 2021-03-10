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Новости

Дмитрий Попов объяснил, почему не всем дали компенсации за смерть медиков

, ИА "Амител"
Деньги получили семьи только шести медицинских работников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Семьи шести медработников, умерших после заражения ковидом на работе, получили компенсации, еще по четырем случаям ведутся расследования.

Об этом заявил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов, отвечая на жалобу местного жителя, который посетовал, что умерли 16 медиков, но семьи большинства из них не получили обещанных компенсаций.

Попов уточнил, что решение о назначении соответствующих выплат принимает не Министерство здравоохранения, а специальная межведомственная комиссия, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения.

"Минздрав не имеет права участвовать и вмешиваться в решения комиссии, задача наших специалистов – осуществлять контроль медорганизаций по своевременности предоставления документов", – подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что вдова скончавшегося осенью 2020 года и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова намерена добиться положенных страховых выплат через суд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.03.2021 14:25
- гость -

Выискивают любую возможность, что бы не платить.

10.03.2021 14:34
- гость -

Деньги получили семьи только шести медицинских работников
--------

А это случаем не главврачи которые в ЕР состояли?

10.03.2021 14:45
- гость -

Зато "золотые парашюты" выплачивают чинушам и премии миллионные...

10.03.2021 14:50
- гость -

Чёто мало про Диму коменнтов, видимо сильно осто****л людям.

10.03.2021 14:56
гость

а специальная межведомственная комиссия

Ну то есть и в суде можно также отмазываться, типа, наше ведомство не причем. Грамотно придумали

10.03.2021 15:31
- гость -

так что получается, признали 16 человек? а выплатили только 6?
а всего было сколько случаев?

10.03.2021 16:06
- гость -

Был тут один случай в городе, надо было бумажки всякие оформлять чтобы общественный транспорт в массы обновить, ну тут по той же аналогии люди работают- совсем чесаться перестали.

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