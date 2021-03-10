Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

На 96-м году жизни скончалась композитор, пианистка, певица, народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце февраля ее госпитализировали с коронавирусной инфекцией в столичную клиническую больницу № 52, но позднее перевели в реанимацию.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Родители Лядовой, музыканты, готовили ее к карьере пианистки. Она училась на детском отделении Свердловской консерватории, участвовала в фестивалях, конкурсах.

Событием стало выступление с оркестром на сцене Свердловской филармонии. Признание советской публики завоевал дуэт Лядовой и певицы Нины Пантелеевой, который был удостоен первой премии на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве.

В 1951 году Лядову приняли в Союз композиторов СССР. Особую любовь слушателей завоевали ее "Чудо-песенка", "Старый марш", "Барабан", "Женщина", "Сказка о любви". Песни Лядовой вошли в репертуар Майи Кристалинской, Юрия Богатикова, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко и многих других артистов.