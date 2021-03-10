Жителей Барнаула заинтересовала загадочная стройка

Жители поселка Южного в сообществе Barnaul 22 рассказали о загадочной стройке неподалеку от их домов. Никакой информации о строящемся объекте у них нет.
"В поселке Южном, где озеро Варежка, работает техника, навозили горы песка. Вывесок, что будет строиться, – нет. До этого выпилили березы, поставили распределительные электростанции. Кто знает, для чего это все?" – написал автор поста.
Ранее сообщалось, что в историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось.
Комментарии
Вас не спросили.
Так вроде там дом планировали ваять?
любопытной варваре...
На землю капли падали.
Сквозь дождь белел с трудом,
Щетинясь баррикадами,
Московский белый дом.
Сейчас, конечно, совестно,
Но двадцать лет назад
Мы думали, что вскорости
Здесь будет город-сад.
Мы думали тогда ведь,
Наивные шуты,
Что если нас не давят,
То мы уже круты,
Нам выдана свобода,
Совок не воскресят -
Через четыре года
Здесь будет город-сад.
Потом не стало бабок,
Порядок обветшал,
Страна упала на бок,
И треснула по швам,
Затлела по окраинам
И двинулась на слом
Отравленным, ославленным,
Оплавленным куском.
Но мы - не та порода,
Чтоб нас пугал распад.
Через четыре года
Здесь будет город-сад!
Так давно вроде известно, что "варежку" вычистят, заполнят и сделают что-то вроде базы отдыха
10.03.2021 15:19
Павлик Морозов
Кто такое и когда сказал? те кто срубил березы брали землю в аренду для строительства зоны отдыха типа "Чайки", "Планета КУ", во всяком случаи те кто должен был там бурить скважаны для заполнения водоема так говорили, но после выходки с березами этих хозяевов очень активно стали искать представители власти, и они кудато пропали), хотя бурильщикам сказали что все в силе, но тем проблемы тоже были не нужны и даже не начав работы по бурению они их приостановили. Это то что знаю именно про варежку, а вот о постройки жилых не слышал. Надо администрацию трясти, но те как всегда делают вид что впервые слышат, точно так же когда и березы спилили (эх детсво, какой березовый сок там был...).
10.03.2021 15:18
- гость - В том то и дело что не спрашивают и делают что хотят, а местное население держат за овец, которых можно только стрич (налоги), надоело это все, уничтожают все, плотность застроек зашкаливает, скверы и парки уничтожаются.
10.03.2021 15:31
арс
То,что городили у церкви-точно для дома было. Могли расширить,углубить,доработать,порешать.
по факту все стройки начиинаются со спила деревьев
вернее со спила потом распила
и все встало
нафейхоа пилите деревья то???
Космодром тама будит...на Сатурн...