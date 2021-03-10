Жителей Барнаула заинтересовала загадочная стройка

Жители поселка Южного в сообществе Barnaul 22 рассказали о загадочной стройке неподалеку от их домов. Никакой информации о строящемся объекте у них нет.

"В поселке Южном, где озеро Варежка, работает техника, навозили горы песка. Вывесок, что будет строиться, – нет. До этого выпилили березы, поставили распределительные электростанции. Кто знает, для чего это все?" – написал автор поста.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось.