Минтруд: число безработных в России снизилось до 2,1 млн человек

Число официально зарегистрированных безработных в России сократилось до 2,1 млн человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишут "Известия".

"На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 млн человек", – сказал он во время заседания в Госдуме.

Котяков подчеркнул, что в стране наблюдается постепенное восстановление рынка труда. В январе уровень безработицы снизился на 5,8%, а в пиковый период, в августе 2020 года, безработица в РФ составляла 6,4%.

В феврале Минтруд сообщал о том, что в центрах занятости населения зарегистрировано 2,4 миллиона безработных.

Ранее сообщалось, что свыше 23% трудящегося населения в Алтайском крае работают в теневом секторе экономики. Это более 210 тысяч человек, которые получают "серую" зарплату.