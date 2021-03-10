В России предложили внести налог на блогеров

Минцифры предложило обязать иностранные компании платить налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Об этом сообщают "Ведомости".

Предполагается, что закон коснется иностранных юридических лиц, в частности Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и другие. В ведомстве считают, что такая мера приведет к росту поступлений в бюджет.

Проект федерального закона планируют подготовить к середине года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития изучает возможность снижения либо полной отмены транспортного налога для владельцев авто, работающих на природном газе. Такая практика уже существует в ряде регионов, однако льготы планируют вывести на федеральный уровень.