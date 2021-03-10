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Новости

В России предложили внести налог на блогеров

, ИА "Амител"
Предполагается, что закон коснется иностранных компаний
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минцифры предложило обязать иностранные компании платить налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Об этом сообщают "Ведомости".

Предполагается, что закон коснется иностранных юридических лиц, в частности Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и другие. В ведомстве считают, что такая мера приведет к росту поступлений в бюджет. 

Проект федерального закона планируют подготовить к середине года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития изучает возможность снижения либо полной отмены транспортного налога для владельцев авто, работающих на природном газе. Такая практика уже существует в ряде регионов, однако льготы планируют вывести на федеральный уровень.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.03.2021 17:30
- гость -

А вы удивляетесь, почему природный газ подорожал!

10.03.2021 17:36
- гость -

Кормовая база уменьшается. Такая то Великая Сверхдержава.

10.03.2021 17:45
- гость -

это не налог на блогеров, просто блогеры получали доход, не платя налогов

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