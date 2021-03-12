Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Погрустневшие лебеди и нелепо заделанные перила: так выглядит сейчас путепровод через железнодорожные пути на проспекте Ленина. Барнаульцы его называют "мост на Новом рынке". О его долгожданной реконструкции власти говорят уже три года. И вот, наконец, объявлено: ремонтные работы должны начаться уже в следующем году, сразу после завершения ремонта Старого моста через Обь.

С особым нетерпением обновления путепровода ждут водители. В часы пик на этом участке собираются большие пробки. Все дело в том, что дорога здесь сужена и напоминает бутылочное горлышко, из-за чего и возникают заторы.

После ремонта число полос для движения транспорта на мосту увеличится с четырех до шести. Власти обещают обустроить и пешеходные тротуары: их ширина составит 2,25 метра.

В целом работы займут около двух лет. При этом практически все старые конструкции будут полностью снесены. Стоимость ремонта оценивается в 1,3 миллиарда рублей, хотя в начале 2019 года говорилось о 929 миллионах рублей.

Напомним также, последние 15 лет мост является достопримечательностью Барнаула из-за лебединых композиций, которые его украшают. Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, установил в 2005 году почетный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица. Позже здесь появились остальные обитатели трубы, в результате чего мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами теперь некому, что печально сказалось на их внешнем виде. Что с ними будет после реконструкции, неизвестно, возможно, лебедям найдут новый дом.

Что происходит с путепроводом сейчас и почему он нуждается в срочном ремонте, смотрите в нашем фоторепортаже.