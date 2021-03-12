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"Заштопанные" перила. Как выглядит мост на Новом рынке в ожидании реконструкции

, ИА "Амител"
На долгожданный ремонт власти планируют потратить около 1,3 млрд рублей

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Погрустневшие лебеди и нелепо заделанные перила: так выглядит сейчас путепровод через железнодорожные пути на проспекте Ленина. Барнаульцы его называют "мост на Новом рынке". О его долгожданной реконструкции власти говорят уже три года. И вот, наконец, объявлено: ремонтные работы должны начаться уже в следующем году, сразу после завершения ремонта Старого моста через Обь.

С особым нетерпением обновления путепровода ждут водители. В часы пик на этом участке собираются большие пробки. Все дело в том, что дорога здесь сужена и напоминает бутылочное горлышко, из-за чего и возникают заторы.

После ремонта число полос для движения транспорта на мосту увеличится с четырех до шести. Власти обещают обустроить и пешеходные тротуары: их ширина составит 2,25 метра.

В целом работы займут около двух лет. При этом практически все старые конструкции будут полностью снесены. Стоимость ремонта оценивается в 1,3 миллиарда рублей, хотя в начале 2019 года говорилось о 929 миллионах рублей. 

Напомним также, последние 15 лет мост является достопримечательностью Барнаула из-за лебединых композиций, которые его украшают. Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, установил в 2005 году почетный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица. Позже здесь появились остальные обитатели трубы, в результате чего мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами теперь некому, что печально сказалось на их внешнем виде. Что с ними будет после реконструкции, неизвестно, возможно, лебедям найдут новый дом.

Что происходит с путепроводом сейчас и почему он нуждается в срочном ремонте, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

12.03.2021 08:58
- гость -

С особым нетерпением обновления путепровода ждут водители.
-------

Жду не дождусь когда его на два года закроют и совсем капут будет. А потом распилят миллиард, а пробки как были так и будут.

12.03.2021 09:14
гiсть

технологии утеряны вместе с заводами)

12.03.2021 09:28
Сыщик

Давно мост является позорищем города, нуждающегося не в ремонте, а в капитальном ремонте. Возникает логичный вопрос, как будет перенаправлен поток общественного транспорта (автобусы, электротранспорт, особенно трамваи)? Без них вообще будет кердык! Да и автомобилистам куда деваться? Почему не пишут как будут решать этот вопрос. Да и целых два года, это уж сильно затянуты сроки....

12.03.2021 09:33
- гость -

Почему не пишут как будут решать этот вопрос. Да и целых два года, это уж сильно затянуты сроки....
Я полагаю движение по этому мосту останавливать не будут, а будут ремонтировать частями и по ночам, видимо поэтому сроки увеличены.

12.03.2021 09:33
- гость -

Особенно радует недавно капитально отремонтированный путепровод у тц пионер за несколько миллионов. Посмотрите какая там щель!

12.03.2021 09:41
- гость -

С каких пор расширение полос приводит к уменьшению пробки. Давно не слышал такой чуши.

12.03.2021 09:42
- гость -

Когда дыры поперечные на пешеходном мосту там заделают?!?!?!? Там , особенно сейчас, на фото очень хорошо видно, что чуть подскользнулся когда дыру перешагиваешь и всё нога в дыре по самую жoпу будет. Чё ждем то?!?!?!? По ка народ себе там ноги по переломает в достаточном колличестве?!?!?!?!

12.03.2021 09:47
- гость -

Грустная картина, все идет ко дну. Или дно уже пробито? Что дальше?

12.03.2021 10:22
- гость -

транваи по путепроводу пустят, автобусы и протчая шелупонь по калинина

12.03.2021 10:28
Гость

Это власти города одно позорище. Где разъяснение горожанам и водителя как будет организовано движение а/т и пешеходов ? Одна профанация и воровство бюджета те распил бюджета по карманам !

12.03.2021 10:35
Чучмек

12.03.2021 09:41
- гость -

В городе Б должно смениться не одно поколение чиновников, чтобы пришло осознание бредовости идей, предполагающих расширение проезжей части. К сожалению на данном этапе эволюционного развития по-другому невозможно. В пустую должны быть потрачены миллиарды, после чего город должен окончательно встать в многочасовых многокилометровых пробках...

12.03.2021 10:51
- гость -


12.03.2021 09:28
Сыщик
Участвуй в торгах, сделай быстрее и дешевле. Все же предельно просто.

12.03.2021 10:58
Потёмкин

12.03.2021 09:47
- гость -
Нормально всё-скоро вынырнем с другой стороны глобуса. Что у нас там?

12.03.2021 11:06
Гость

"Стоимость ремонта оценивается в 1,3 миллиарда рублей, хотя в начале 2019 года говорилось о 929 миллионах рублей."
"Стоимость реконструкции составляет около 1,1 млрд рублей. Эти средства власти планируют получить за счет программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)."(из интервью с Шеломенцевым 16.10.20.)

Так к началу реконструкции за 2 млрд.руб. перевалят.

12.03.2021 11:15
Итальянец

12.03.2021 10:58
Потёмкин
12.03.2021 09:47
- гость -
Нормально всё-скоро вынырнем с другой стороны глобуса. Что у нас там?

Самая безлюдная часть Тихого океана.

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