За один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, это позволит избежать несварения, чувства тяжести в желудке и дополнительной нагрузки на поджелудочную железу. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

"Считается, что чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше благополучия удастся привлечь в дом. Однако приметы приметами, а интересы здоровья никто не отменял. Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть лишь от трех до шести блинов. Причем для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины – 3-4 блина и шесть – для мужчины", – передают слова специалиста РИА Новости.

По словам врача, при переедании блинов возможно возникновение тяжести в желудке и несварения. Кроме того, стоит помнить, что это блюдо готовится на масле, из-за чего существует риск дополнительной нагрузки на поджелудочную железу. Также это может привести к лишнему весу.

К тому же следует учитывать начинку, с которой будут блины, подчеркнул врач. Лучше всего подходит что-то белковое: птица, икра, говядина. Самыми калорийными считаются блины с джемом, вареньем или сгущенкой.

"Несмотря на то, что от переедания блинов сложно умереть, однако такие испытания, как несварение, рвота и лишний вес не пойдут на пользу организму", – заключил Асанов.