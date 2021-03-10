Песков прокомментировал сбои в работе сайтов органов власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о масштабном сбое в работе сайтов органов власти, после того как Роскомнадзор "замедлил" работу Twitter. Об этом сообщает Пятый канал.

"Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. У нас все открывается, – заявил представитель Кремля. – И правительство сейчас проверю – я просто у компьютера сижу. Нет, все работает".

По его словам, о причинах предполагаемого сбоя лучше спрашивать у Министерства связи.

Ранее в СМИ появились сообщения о невозможности попасть на сайты "Ростелекома", Госдумы, Кремля, Роскомнадзора, правительства, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Минцифры и Минэкономики. Позднее ресурсы заработали.

Напомним, Роскомнадзор с 10 марта принял меры по снижению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройствах. Причиной стало неисполнение сервисом российского законодательства.