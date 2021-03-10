Вице-спикер АКЗС объяснил, как собрать валежник и не получить штраф

Чем отличается валежник от сухостоя и почему первый собирать можно, а другой нет, рассказал в ходе интернет-конференции зампредседателя АКЗС Сергей Серов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Сухостойные деревья не являются валежником. Рубка сухостойных деревьев без разрешительных документов, квалифицируется как хищение, уничтожение или повреждение государственного имущества, — рассказал Серов. — В зависимости от размера причиненного ущерба, при заготовке сухостоя наступает административная или уголовная ответственность"

Поэтому при сборе валежника, который официально разрешен, следует помнить, что подбирать можно только лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, если они не являются порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ. Сухостой же – это усопшие, но стоящие на корню деревья.

Как следует из статистики, далеко не все понимают, что брать можно, а что нельзя. Так, в 2020 году выявлено 316 фактов присвоения ветровальной, сухостойной древесины. В 171 случае возбудили административные дела.

Серов уточнил, что региональный парламент предлагал комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию разрешить сбор сухостоя, но предложение не получило необходимой поддержки.