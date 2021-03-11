11 марта в Алтайском крае ожидаются сильный ветер и метели

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели сохранится достаточно теплая и ветренная погода, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

11 марта в отдельных районах пройдет небольшой мокры снег. Также метеорологи прогнозируют гололедные явления и метели. Ветер юго-западный, 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.

Метеорологи ожидают, что столбики термометров днем достигнут отметки 0…-5 градусов (по югу – до +5 градусов, в Барнауле – от -1 до -3 градусов).

Ночи останутся прохладными: в ночь на 12 марта прогнозируется температура от -5°C до -10°C (в западных районах – до -17°C, а в Барнауле – от -7°C до -9°C).