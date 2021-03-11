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Виктор Томенко поднялся на пять позиций в российском медиарейтинге

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края занял 54 место
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенкор занял 54 место из 85 в медиарейтинге глав российских регионов по результатам деятельности за февраль 2021 года. Итоги исследования компании "Медиалогия" есть в распоряжении amic.ru.

Рейтинг глав регионов строится на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия губернаторов в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости в СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.

Первую позицию занял мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Замкнул тройку глава Московской области Андрей Воробьев.

Наименее медийным губернатором страны аналитики назвали Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ).

Первое место сибирского рейтинга "Медиалогия" отдала губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. На второй строчке – глава Красноярского края Александр Усс, на третьей – губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Замкнули пятерку лучших глава Омской области Александр Бурков и Сергей Цивилев (Кемеровская область).

Стоит отметить, что в сравнении с прошлым месяцем Виктор Томенко в общероссийском рейтинге поднялся на пять позиций, а в сибирском – остался на прежнем месте.

Напомним, по итогам 2020 года Томенко занял 45-е место в медиарейтинге глав российских регионов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.03.2021 08:32
- гость -

...медиаиндекса, который отражает качество присутствия губернаторов в информационном поле

вот это я понимаю рейтинг так рейтинг
можно ничего не делать, надо всего лишь качественно присутствовать в информационном поле )))

11.03.2021 08:33
- гость -

...поднялся на пять позиций

стоило только председателю правительства посетить регион - и на тебе )))

11.03.2021 08:36
Потёмкин

Негатив тоже поднимает рейтинг? Странно,почему тогда только 54 место?

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