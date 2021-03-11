Доктор наук заявил о развитии коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коронавирус замедлил свое распространение по причине развития коллективного иммунитета у жителей России. По словам доктора биологических наук, завлабораторией факультета естественных наук НГУ Сергея Нетесова, COVID-19 перенесли примерно 30-40 млн россиян.
Как пишет "Лента.ру", согласно исследованиям сывороток крови людей на антитела к белкам вируса, инфекцию перенесла почти треть от всего населения страны. На практике это говорит о том, что "репродуктивное число передачи вируса сейчас уже не между тройкой и четверкой, как раньше, а где-то между двойкой и тройкой".
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с COVID-19 начнет стабилизироваться к лету.
Комментарии
35%, иногда 45% нужно для выработки коллективного иммунитета.
Далее иммунитет приобретается автоматически у всей общности, теоретически!
Где мой пост про нефть?
ай-яяй, амик.
И зачем деньги надо было тратить на бесплатные прививки от ковида? Кто помер, кто переболел, результат: развился коллективный иммунитет...То есть, животворящие медицинские маски здесь ни при чем?