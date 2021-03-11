ГИБДД Барнаула ищет очевидцев наезда на пешехода

ГИБДД Барнаула разыскивает свидетелей аварии, которая произошла 24 февраля на улице Весенней. По информации сотрудников ведомства, около 17:55 возле здания № 6 Subaru Legacy сбил пешехода.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят сообщать в ГИБДД по номерам 393-605, 391-090 либо обращаться по адресу: улица 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Ранее, 10 марта, в Барнауле водитель на темной иномарке сбил женщину, которая переходила улицу Георгия Исакова в районе дома № 226. По словам очевидцев, после удара пострадавшая упала и лежала на асфальте без движения, а позднее ее забрали в больницу.