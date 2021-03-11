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Экс-полицейский получил условный срок за избиение 18-летнего задержанного на Алтае

, ИА "Амител"
Как установил суд, оперуполномоченный решил выбить признание в хулиганстве
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Табунский районный суд Алтайского края вынес приговор бывшему оперуполномоченному по делам несовершеннолетних МО МВД России "Кулундинский" Евгению Кихтенко. Экс-полицейского признали виновным в избиении 18-летнего сельчанина, которого он задержал по подозрению в хулиганстве.

Согласно приговору, который цитирует "Банкфакс", в день случившегося Кихтенко находился при исполнении. Утром в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Забавное неизвестный разбил два оконных стекла. Вместе с участковым полицейский выехал по указанному адресу на служебном авто и по пути встретил сельчанина, которого заподозрили в преступлении.

Правоохранители посадили 18-летнего парня в машину и повезли к дому с разбитыми стеклами. Там участковый вышел из автомобиля, а Кихтенко потребовал от юноши признаться в преступлении, однако тот стал отпираться. После этого полицейский решил добиться признания силой и несколько раз ударил парня по лицу.

Как установил суд, существенного вреда здоровью полицейский не нанес, однако это нарушило "конституционные права сельчанина на неприкосновенность личности и дискредитировал авторитет органов власти в глазах граждан".

При этом сам Кихтенко факт избиения задержанного отрицал и сообщил, что на причастность к преступлению указал сам хозяин дома, а также забинтованная рука юноши. Оперуполномоченный заявил, что просил его разбинтовать руку и показать рану, однако молодой человек отказался. Спустя несколько минут к полицейскому авто прибежала бабушка задержанного, которая, увидев кровь на его руках, начала кричать, что правоохранители избили ее внука. Позже туда же подоспели другие родственники юноши, которые также стали утверждать, что Кихтенко нанес ему побои.

Суд встал на сторону пострадавшего и назначил Кихтенко три года два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, экс-полицейского лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.03.2021 10:21
гiсть

он преступление почти раскрыл)

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