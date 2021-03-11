Средний размер пенсии в России превысит 10 тысяч рублей с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,4%. Средний размер пособий составит 10 183 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Соответствующий проект постановления ведомство уже подготовило, сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения. Как объясняют в министерстве, в соответствии с действующим законодательством индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 2019 по 2020 год прожиточный минимум вырос с 9002 до 9308 рублей, в связи с чем размер индексации составит 3,4%. Отдельно в Минтруде уточнили, что для пенсионеров, у которых собственная пенсия оказалась меньше прожиточного минимума в регионе, существуют дополнительные социальные доплаты.

Всего на индексацию из федерального бюджета до конца 2021 года направят около 12,8 млрд рублей. Изменения затронут 3,9 млн жителей страны, которые получают деньги по социальному и государственному пенсионному обеспечению.

Напомним, что, согласно решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 2021 года величина прожиточного минимума пенсионера в регионе составляет 9573 рубля. Показатель вырос за год на 501 рубль.