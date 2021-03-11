Средний размер пенсии в России превысит 10 тысяч рублей с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,4%. Средний размер пособий составит 10 183 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Соответствующий проект постановления ведомство уже подготовило, сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения. Как объясняют в министерстве, в соответствии с действующим законодательством индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
С 2019 по 2020 год прожиточный минимум вырос с 9002 до 9308 рублей, в связи с чем размер индексации составит 3,4%. Отдельно в Минтруде уточнили, что для пенсионеров, у которых собственная пенсия оказалась меньше прожиточного минимума в регионе, существуют дополнительные социальные доплаты.
Всего на индексацию из федерального бюджета до конца 2021 года направят около 12,8 млрд рублей. Изменения затронут 3,9 млн жителей страны, которые получают деньги по социальному и государственному пенсионному обеспечению.
Напомним, что, согласно решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 2021 года величина прожиточного минимума пенсионера в регионе составляет 9573 рубля. Показатель вырос за год на 501 рубль.
Комментарии
130 баксов это прорыв, на все хватит
Хоть бы не позорились не пиарились про 500 рублей.
С учетом того ,что цена на продовольствие выросла с января по февраль на 2,6%, то надо и повышать пенсию на 2,6% в месяц,а не 3,4% в год.
Пенсионеры, вы всё ещё верите в хорошего царя ?
дна еще не достигли - вот это уровень.
строим дальше яхты и дворцы.
Теперь можно ни в чем себе не отказывать с такими деньжищами