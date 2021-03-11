Ремонт Старого моста через Обь в Барнауле планируют закончить раньше намеченного срока

Ремонт коммунального моста через Обь в Барнауле, вероятно, завершится в сентябре 2021 года, а не в ноябре, как предусмотрено контрактом. На данный момент работы выполнены на 70%.

Как сообщают "Вести Алтай", уже закончился один из самых масштабных этапов реконструкции — монтаж эстакады со стороны Новоалтайска. Дорожники вернулись на середину моста. Это финальный рывок. Там уже прошел подготовительный процесс: старое железобетонное покрытие заменили ортотропными плитами — металлическим полотном, созданным по современным технологиям. Летом там сделают гидроизоляцию плит, покраску, обустроят барьерное ограждение и положат асфальт.

Напомним, работы на Старом мосту начались в январе 2020 года. В последний раз ремонт там делали в 60-е годы прошлого века. На нынешнюю реконструкция выделили 1,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что дорожники пытаются ускорить ремонт моста на улице Челюскинцев в Барнауле. По контракту, работы должны завершиться к 1 ноября 2021 года, однако специалисты, учитывая важность этого участка для городского трафика, постараются уложиться к концу сентября.