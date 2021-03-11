Журчит ручеек. Барнаулец снял, как тающий снег разрушает новую дорогу

Житель Барнаула снял на видео, как ручьи, образовавшиеся из-за таяния снега, размывают новый асфальт на улице Магистральной в Научном городке. По словам автора поста, на дороге уже образовались две трещины, которые увеличиваются буквально на глазах. Видео опубликовано в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
"Вода с веселым журчанием утекает сквозь трещину в новом асфальте. К слову, асфальт уложили летом 2020 и вот результат через полгода", – говорится в комментарии под видео.
По словам жителя поселка, новая дорога "благополучно" лопнула через полгода. Через неделю участка дороги между образовавшимися трещинами уже не будет, полагает барнаулец.
Комментарии
На неделю морозы прогнозируют, неделю точно продержится дорога. Врёт автор ролика
году подвели в Барнауле
На расширенном аппаратном совещании у главы города первый заместитель главы администрации Анатолий Воронков представил отчет по итогам работы дорожно-благоустроительного комплекса в 2020 году и задачам на 2021 год.
Анатолий Воронков отметил, что в отчетном году была продолжена работа по реализации задач, изложенных в указах президента РФ, по достижению целевых показателей и индикаторов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Всего на дорожное хозяйство Барнаула в 2020 году было направлено 2 миллиарда 157 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Терзают смутные сомнения, что деньги дошли до конечной цели.
Это брак. По-хорошему, нужно обязывать исполнителя (кто этот асфальт укладывал и деньги за это получил) устранять дефект своей работы.
Это брак. По-хорошему, нужно обязывать исполнителя (кто этот асфальт укладывал и деньги за это получил) устранять дефект своей работы.