Журчит ручеек. Барнаулец снял, как тающий снег разрушает новую дорогу

Житель Барнаула снял на видео, как ручьи, образовавшиеся из-за таяния снега, размывают новый асфальт на улице Магистральной в Научном городке. По словам автора поста, на дороге уже образовались две трещины, которые увеличиваются буквально на глазах. Видео опубликовано в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"Вода с веселым журчанием утекает сквозь трещину в новом асфальте. К слову, асфальт уложили летом 2020 и вот результат через полгода", – говорится в комментарии под видео.

По словам жителя поселка, новая дорога "благополучно" лопнула через полгода. Через неделю участка дороги между образовавшимися трещинами уже не будет, полагает барнаулец.