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Журчит ручеек. Барнаулец снял, как тающий снег разрушает новую дорогу

, ИА "Амител"
Горожанин предполагает, что этого участка не будет уже через неделю

Житель Барнаула снял на видео, как ручьи, образовавшиеся из-за таяния снега, размывают новый асфальт на улице Магистральной в Научном городке. По словам автора поста, на дороге уже образовались две трещины, которые увеличиваются буквально на глазах. Видео опубликовано в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

"Вода с веселым журчанием утекает сквозь трещину в новом асфальте. К слову, асфальт уложили летом 2020 и вот результат через полгода", – говорится в комментарии под видео.

По словам жителя поселка, новая дорога "благополучно" лопнула через полгода. Через неделю участка дороги между образовавшимися трещинами уже не будет, полагает барнаулец.

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Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

11.03.2021 13:10
- гость -

На неделю морозы прогнозируют, неделю точно продержится дорога. Врёт автор ролика

11.03.2021 13:55
Гость

году подвели в Барнауле

На расширенном аппаратном совещании у главы города первый заместитель главы администрации Анатолий Воронков представил отчет по итогам работы дорожно-благоустроительного комплекса в 2020 году и задачам на 2021 год.

Анатолий Воронков отметил, что в отчетном году была продолжена работа по реализации задач, изложенных в указах президента РФ, по достижению целевых показателей и индикаторов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Всего на дорожное хозяйство Барнаула в 2020 году было направлено 2 миллиарда 157 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Терзают смутные сомнения, что деньги дошли до конечной цели.

11.03.2021 14:31
- гость -

Это брак. По-хорошему, нужно обязывать исполнителя (кто этот асфальт укладывал и деньги за это получил) устранять дефект своей работы.

11.03.2021 14:31
- гость -

Это брак. По-хорошему, нужно обязывать исполнителя (кто этот асфальт укладывал и деньги за это получил) устранять дефект своей работы.

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