Бийские спасатели помогли раненому птенцу лебедя вернуться в стаю

Бийские спасатели помогли раненому лебедю вернуться в стаю. Птенец упал на лед практически на середине реки и не мог взлететь.

Как пишет "Бийский рабочий", травмирование птицы могло произойти из-за высоковольтной линии электропередачи – вероятно, лебедь зацепил провод, когда летел над рекой. Очевидцы, которые обратили внимание на крик птенца, не стали самостоятельно помогать животному – идти по тонкому льду было бы слишком опасно.

Свидетели обратились за помощью в Бийскую службу спасения. Сотрудники организации быстро прибыли на место, однако лебедя поймать не вышло – когда спасатели начали подходить, он нашел в себе силы и взлетел.