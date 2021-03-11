Мошенники обманули жителя Барнаула "заезженным" способом

21-летний барнаулец обратился в полицию и рассказал, что неизвестные обманным путем похитили у него 14 тысяч рублей. Для аферы злоумышленники использовали один из самых распространенных способов.

Барнаулец нашел в интернете объявление о продаже телефона и договорился о доставке товара транспортной компанией. Перед отправкой продавец показал покупателю видео с полностью исправным девайсом, но на руки молодой человек получил коробку со сломанным телефоном другой марки.

"Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию", – рассказали в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Неизвестные притворяются полицейскими и сообщают жертвам о том, что деньги с их счета пытаются снять по нотариальной доверенности.