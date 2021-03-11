В Госдуме рассказали об уходе России от долларовой зависимости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами. По его словам, РФ последовательно уходит от зависимости от доллара.
"В рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", – цитирует председателя "Известия".
Отдельно Володин напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую иену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно, снизив доли доллара США и евро с 45 до 35%.
Напомним, что ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости бороться с американской валютой. По его словам, стране необходимо устранить зависимость от этого "ядовитого источника постоянных враждебных действий".
Позднее председатель Совфеда Валентина Матвиенко согласилась с такой позицией, отметив необходимость снижения зависимости экономики от этой валюты. При этом сенатор отметила, что "доллар США никуда не исчезнет".
Комментарии
А что толку? Рублёвая эмиссия всё равно делается по команде МВФ.
Сказали то красиво
В России есть традиция: каждый год мы с мужиками уходим от долларовой зависимости
Что то пластинка заезженная , как все плохо так ставят эту сказочку. Уже 20 лет поет, уже наизусть известно . Так же как и с ценой на бензин, на ЖКХ ......
Биткоины тарит наш ЦБ ???
сразу после того, как слезем с нефтяной иглы
Действительно, продаём нефть за валюту и параллельно фантазируем об уходе от долларовой зависимости. От долларовой зависимости можно избавиться только если ты твоя страна выключена из мировой торговли, как КНДР, и примерно никому на свете не нужна. Тогда можно жить натуральным хозяйством, ходить в лаптях, питаться картошкой, ездить на лошади и гордиться полным импортозамещением.
доллару кирдык?