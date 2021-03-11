В Госдуме рассказали об уходе России от долларовой зависимости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами. По его словам, РФ последовательно уходит от зависимости от доллара.

"В рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", – цитирует председателя "Известия".

Отдельно Володин напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую иену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно, снизив доли доллара США и евро с 45 до 35%.

Напомним, что ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости бороться с американской валютой. По его словам, стране необходимо устранить зависимость от этого "ядовитого источника постоянных враждебных действий".

Позднее председатель Совфеда Валентина Матвиенко согласилась с такой позицией, отметив необходимость снижения зависимости экономики от этой валюты. При этом сенатор отметила, что "доллар США никуда не исчезнет".