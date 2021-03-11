Проект 20-этажных жилых башен выставили на продажу в Барнауле почти за 4 млн рублей

Готовый проект жилого здания на 371 квартиру пытаются продать в Барнауле. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости". Стоимость предложения составляет 3,6 млн рублей. За эти деньги покупатель получит всю проектную документацию с экспертизой на строительство "Многоэтажного жилого дома с объектами общественного назначения и подземной парковкой".

На первых уровнях здания, состоящего из трех блок-секций по 19-21 этажу, предполагаются помещения коммерческого назначения. Общая площадь жилых помещений будущей высотки достигает 19 318 кв. м. В проекте предусмотрена 371 квартира. Большинство из них – однокомнатные (221 шт.). Площадь студий составляет 44 кв. м. Кроме того, в высотке запроектировано 103 "двушки" по 63,7 кв. м и 47 трехкомнатных квартир по 90 кв. м.

Примечательно, что ранее башни хотели возвести на Красноармейском, 61б. Сейчас дом не привязан к какой-либо локации. Заказчиком высотки когда-то выступала компания "Алтайэнергожилстрой". Однако в последние годы застройщик не закладывает новые жилые объекты, а пытается продать земельные участки и проекты зданий.