От создания сайтов до IT-стартапа. Чему учат детей в компьютерной академии "Шаг"

В "Малой компьютерной академии" 20 марта в 13:00 пройдёт день открытых дверей для детей и их родителей. Все желающие смогут ознакомиться с особенностями учебного процесса "Малой компьютерной академии", пообщаться с преподавателями, а также получить информацию о программе и графике обучения.

В программе:

мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7-14 лет;

презентация программы "Малой компьютерной академии";

особенности обучения;

что будет знать и уметь выпускник "Малой академии";

индивидуальные консультации.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

В "Малой компьютерной академии" могут учиться дети от 7 до 14 лет. На занятиях они познакомятся с языками программирования, узнают, как создавать компьютерные игры и свои сайты. Ученики пройдут практические семинары по цифровому дизайну, получат опыт фото- и видеосъёмки, потренируются в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении блога. Каждый ребёнок сможет разработать свой IT-стартап.

Запуск новых групп в марте. Количество мест ограниченно.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7-906-966-5347