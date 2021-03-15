От создания сайтов до IT-стартапа. Чему учат детей в компьютерной академии "Шаг"

В "Малой компьютерной академии" 20 марта в 13:00 пройдёт день открытых дверей для детей и их родителей. Все желающие смогут ознакомиться с особенностями учебного процесса "Малой компьютерной академии", пообщаться с преподавателями, а также получить информацию о программе и графике обучения.
В программе:
- мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7-14 лет;
- презентация программы "Малой компьютерной академии";
- особенности обучения;
- что будет знать и уметь выпускник "Малой академии";
- индивидуальные консультации.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
В "Малой компьютерной академии" могут учиться дети от 7 до 14 лет. На занятиях они познакомятся с языками программирования, узнают, как создавать компьютерные игры и свои сайты. Ученики пройдут практические семинары по цифровому дизайну, получат опыт фото- и видеосъёмки, потренируются в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении блога. Каждый ребёнок сможет разработать свой IT-стартап.
Запуск новых групп в марте. Количество мест ограниченно.
Компьютерная академия "Шаг"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WhatsApp: + 7-906-966-5347
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