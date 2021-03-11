Пьяный барнаулец поспал в автобусе и угнал его

Пьяный барнаулец дважды засыпал в автобусе и совершал преступления после пробуждения. Один раз он решил угнать транспортное средство, а второй – обокрасть водителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчина ехал домой на маршрутном автобусе и заснул на заднем сиденье. На конечной остановке водитель не заметил спящего пассажира и покинул салон.

В это время барнаулец проснулся и понял, что до дома так и не добрался, а потому решил самостоятельно доехать до пункта назначения, занял водительское место. Однако далеко уехать ему не удалось: автобус столкнулся с грузовиком, а очевидцы задержали мужчину.

Спустя несколько дней барнаулец вновь уснул в общественном транспорте и его опять не заметил водитель, который закончил работу и приехал на мойку. Пассажир проснулся, но на этот раз решил не угонять транспорт, а просто забрал 8,5 тыс. рублей, которые лежали на приборной панели, и скрылся.

Следователи расценили поступки мужчины как угон и кражу. Дело по двум статьям уголовного кодекса передано в суд.