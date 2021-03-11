Следователи проверяют информацию о нападении бродячей собаки на маленькую сибирячку

В социальных сетях распространяется видео с нападением собаки на маленькую девочку. Инцидент произошел в Новосибирске. На записи видно, что пес повалил ребенка и терзает его. Девочку попыталась отбить подружка, но безуспешно.
На помощь пришли прохожие. Они отогнали пса и подняли ребенка с земли, однако агрессивное животное до последнего продолжало кидаться на людей.
Информации о состоянии пострадавшей нет. Областной СК начал проверку.
Ранее в Сети появилось видео с нападением бродячей собаки на ребенка в Бийске. Инцидент произошел у здания школы. Местные жители отмечают, что бродячих собак здесь встречают часто, а обращения в разные инстанции не дают никаких результатов.
Комментарии
Девочка в красном просто прелесть! Власти, решите уже это проблему.!!! Калибрами по бармалеям можете точечно лепить за тысячи километров, а очистить города от стай собак не можете. Денег нет? Возьмите из моих налогов. Разрешаю.
Ну все ща следователи на проверяют, еще домогательство мужикам впаяют, а собачка весело и безобидно играла с ребенком.
Немецкая овчарка бродячая.
Нельзя оттаскивать собаку, когда она кушает, ведь это могут увидеть дети.
Я россиянин и считаю, что моя жизнь ничего не стоит. Собака может убить меня,а я её нет.
Путин. 20 лет. Итоги.
Кстати да, нужно проверить мужичков, которые мешают собаке питаться детьми, на предмет педофилии. Мало ли что.
а собака виляет хвостом?
он там пинал пса? притянут за жестокое обращение с животными!
В центре Барнаула бегают бродячие собаки-зайду,пожалуй,в аптеку.
Если просмотреть на реверсе(по-российски), то видно, что два мужика бросают девочку на растерзание собаке! Требую растеребить уголовное дело!
мужики молодцы
детям выздоровления
собак усыпить
Подружка в красном - молодец! Смелая и решительная.
11.03.2021 15:21
гость
а собака виляет хвостом?
Ну да, такая злющая))
Отлов пора уже производить этих бродячих собак!
16:03
- гость -
Отлов пора уже производить этих бродячих собак!
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А после отлова, ты их лично на радугу проводишь?
дада и куда всех отловленных?
Хоть и не уважаю совков, но хорошие моменты у них были - они не катали вату с блоховозами и собачий вопрос решали быстро.