Следователи проверяют информацию о нападении бродячей собаки на маленькую сибирячку

В социальных сетях распространяется видео с нападением собаки на маленькую девочку. Инцидент произошел в Новосибирске. На записи видно, что пес повалил ребенка и терзает его. Девочку попыталась отбить подружка, но безуспешно.

На помощь пришли прохожие. Они отогнали пса и подняли ребенка с земли, однако агрессивное животное до последнего продолжало кидаться на людей.

Информации о состоянии пострадавшей нет. Областной СК начал проверку.

Ранее в Сети появилось видео с нападением бродячей собаки на ребенка в Бийске. Инцидент произошел у здания школы. Местные жители отмечают, что бродячих собак здесь встречают часто, а обращения в разные инстанции не дают никаких результатов.