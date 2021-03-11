К торговому центру в Бийске стянули пожарную технику

В четверг, 11 марта, в центр Бийска стянулось множество пожарных машин. Жители города стали бить тревогу в соцсетях, думая, что где-то произошло серьезное возгорание. Однако это оказались учения, сообщили в аккаунте администрации Бийска в Instagram.

"Зафиксировано задымление (учебное). Люди эвакуированы, несколько человек спасено пожарными расчетами", – говорится в сообщении.

Местом проведения учений выбрали ТРЦ "Ривьера", расположенный на Зеленом Клине, в Приобской части города. На парковку возле здания было стянуто множество спасательной техники.