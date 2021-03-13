Верните УЗИ беременным. Сорок тысяч человек подписали петицию против приказа Минздрава

Более 40 тысяч человек поддержали петицию с требованием вернуть третье бесплатное ультразвуковое исследование (УЗИ) в России для всех беременных. Согласно новому приказу Минздрава России об оказании помощи беременным, с 1 января 2021 года третий скрининг должен назначаться только женщинам из групп высокого акушерского и перинатального риска. Иными словами, УЗИ положено, когда есть угроза жизни и здоровью мамы и ребёнка. Создал петицию против нововведений врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог из Краснодара Николай Пипенко.

Автор документа отмечает, что в целом положения нового порядка ведения беременных в России "достаточно обоснованны и соответствуют рекомендациям международных профессиональных медицинских сообществ, современных статистических данных и научной литературы и публикаций". Однако с упразднением третьего УЗИ для всех беременных он не согласен.

По словам Николая Пипенко, только на третьем УЗИ (30-34 неделя беременности) можно выявить пороки развития плода с поздней манифестацией (те, что поздно проявляются, и их не выявить на первом и втором скринингах, – прим. редакции) и вовремя оказать помощь. Среди них порок сердца, многократное обвитие пуповиной плода, порок развития мочевыделительной системы и т.д.

"Большинство опухолей сердца у плода начинают обнаруживаться после 24 недель беременности и поэтому преимущественно диагностируются при скрининговом ультразвуковом исследовании в III триместре беременности", – подчёркивает автор петиции. Только в этом же триместре, по словам Пипенко, проявляется большинство врождённых опухолей головного мозга плода.

"Среди аномалий развития мужских половых органов, доступных для диагностики в пренатальном периоде, следует отнести аномалии развития яичка (гидроцеле, крипторхизм), аномалии развития полового члена (мегалоуретер) и аномалии развития уретры (гипоспадия)", – отмечает акушер-гинеколог.

Граждане, которые поддержали эту петицию, оставили под обращением десятки комментариев. Многие женщины пишут, что лишь благодаря третьему УЗИ врачи вовремя обнаружили серьёзные патологии у их детей и смогли сохранить им жизнь и здоровье.

"Только на третьем УЗИ были выявлены пороки развития моего ребенка, на предыдущих было всё отлично. Благодаря этому мы и врачи смогли подготовиться к рождению ребёнка", – указывает Юлия С.

"Третий скрининг помог сохранить здоровье моему ребёнку", – поддерживает Вероника Д.

"Мой старший сын жив благодаря УЗИ, проведённому на 34-35 неделе беременности", – утверждает Анастасия К.

Ранее алтайские акушеры-гинекологи говорили amic.ru, что удивлены отменой третьего УЗИ и считают его необоснованным. Врачи указывают: абсолютное большинство будущих мам имеют осложнения при беременности, поэтому три скрининга необходимы всем женщинам без исключения.

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета Ольга Ремнева в феврале 2021 года говорила amic.ru, что за рубежом УЗИ-скрининг на 30-34 неделе уже давно не проводится "в связи с отсутствием доказательств улучшения исходов для плода от его проведения".