Картошка на вес золота. Что и на сколько подорожало за год в Алтайском крае?

Цены на продукты – одна из главных тем в России в последние месяцы. За год пандемии многие товары так сильно подорожали, что возмутились не только жители страны, но и Владимир Путин. Президент так впечатлился взлетевшими ценами, что поручил профильным ведомствам сдерживать их в ручном режиме. Правда, после того как министры отчитались о выполненном поручении, стоимость продуктов вновь поползла вверх. А те товары, о которых Путин не вспомнил, вообще стали дороже почти на треть. В Алтайском крае – точно. Amic.ru разбирался, как за год подорожали продукты на Алтае, что теперь с сахаром после реакции президента и во сколько обходятся продукты в соседних регионах.

Сахар в заморозке

Отдельно президент выделил макароны, подсолнечное масло и сахар, цена на который выросла почти в два раза с начала пандемии. Алтайский край – не исключение. За, казалось бы, самые обычные товары, мы стали платить намного (очень намного) больше. Вот, например, данные Алтайкрайстата о том, как изменились цены на те продукты, которые упомянул Путин.

Конечно, взрывной рост цен на сахар в 2020 не переплюнуло ничто. Кстати, ещё год назад на Черемновском сахарном заводе (единственный за Уралом) amic.ru рассказывали, что бьют все рекорды по производству сахара. Но радости предприятию это не принесло: низкие цены на сахар не позволяли извлекать выгоду. А несколько сахарных заводов по всей стране вообще задумались о закрытии, писали "Ведомости". Что ж, закрываться никому точно не придётся: сахар подорожал почти в два раза.

И наверняка подорожал бы ещё больше, если бы к Путину не прислушались. В правительстве с 1 января установили предельные цены на сахар (46 руб./кг) и подсолнечное масло (110 руб./кг). Производители и продавцы до сих пор открыто выражают недовольство таким решением. Но власти непреклонны.

"Налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", – отчитался в начале февраля перед Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Другие продукты, о которых президент не вспомнил, тоже взлетели в цене. Сильнее всего подорожали курица, гречка и картошка, наиболее популярные в России.

Хоть что-нибудь подешевело?

В перечне, который публикует Алтайкрайстат, таких продуктов всего три: капуста, огурцы и пшено. Причём капуста стоит на треть дешевле, чем год назад: 18 рублей вместо 24.

Правда, стоит учитывать, что цены на овощи меняются от сезона к сезону, в зависимости урожая. Поэтому о последовательном снижении цены речи не идёт. Те же огурцы ещё в декабре 2020 года стоили на 16 рублей дешевле, а теперь вновь подорожали.

А вот пшено действительно подешевело за 12 месяцев на два рубля. Продукт даже входит в список социально значимых. Правда, эксперты Россельхозбанка подсчитали, что россияне покупают эту крупу не чаще двух раз в год, пишет РИА Новости.

Ценовая оттепель

С января цены в Алтайском крае, скорее, "охладились", чем заморозились. За два месяца 2021 года все продукты, за стоимость которых Путин ругал министров, снова начали медленно дорожать.

Ценники перевалили даже за предельные показатели, которые Минэкономразвития установило в январе. Но губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел в регионе повышающий коэффициент для максимальной стоимости продуктов. Так, цена сахара у нас не должна превышать 49,2 руб./кг, а за подсолнечное масло – 113,3 руб./кг. Как видим, сахар держится в допустимых пределах, а масло – пока не очень.

А вот цены на макароны никто не контролирует: в правительстве пока только думают над тем, чтобы начать их сдерживать. Ну а продукт продолжает расти в цене: 12% только за январь и февраль.

В марте Минэкономразвития ввело мониторинг цен. Ведомство обещает отслеживать подорожание продуктов, разбираться в причинах и придумывать, как удержать ценники. Что ж, Алтайском крае точно есть, что помониторить: цены на картофель и морковь с начала года уже успели вырасти почти на треть.

Чтобы ощутить всю боль от такого взрывного подорожания картошки, можно даже составить немного фантастическую задачку. Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2020 года – 29 983 рубля. Так вот, в конце декабря на эти деньги можно было купить 1291 килограмм картошки. А в марте 2021 года за те же деньги вам продадут лишь 972 килограмма. Представьте только – на 319 кг картошки меньше. И это всего за пару месяцев.

У соседа сахар дешевле

В Алтайкрайстате также рассказали и о стоимости минимального продуктового набора в феврале. По подсчётам ведомства, сейчас жителю Алтайского края нужно продовольствия на 4311 рублей, чтобы прожить месяц. По сравнению с январём набор подорожал на 2,6%.

Правда, в своих отчётах Росстат поясняет, что минимальный продуктовый набор – понятие условное. Его, скорее, используют, чтобы примерно сравнить ситуацию с ценами в регионах. Вот и мы решили посмотреть, насколько отличаются по стоимости минимальные наборы в регионах Сибири.

В сравнении с соседями, Алтайскому краю ещё повезло: у томичей набор "подскочил" в цене вообще почти на 6%, а в Красноярском крае чуть не дотянул до 5300 рублей.

В минимальный набор, кстати, входят и макароны, и сахар, и подсолнечное масло. Те продукты, ценами на которые в декабре возмущался Путин. Поэтому мы решили посмотреть, как в других регионах Сибири сдерживают цены на сахар и масло.

Многие другие продукты первой необходимости в других регионах тоже стоят больше, чем в Алтайском крае. Например, та же гречка, которую у нас в крае продают по 75 рублей за килограмм, в Новосибирской области стоит 86 рублей, в Красноярском крае – 89 рублей, а в Томской области – вообще 90 рублей.

Когда продукты перестанут дорожать?

Ответа на этот вопрос пока нет. Но в правительстве готовят новые меры по сдерживанию цен. Например, с 2 июня начнет действовать пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя: чтобы больше продукции оставалось для продажи внутри страны.

Правда, эксперты недовольны даже уже введённой заморозкой цен на сахар и масло. Например, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов считает, что такие меры приведут лишь к дефициту товара на полках.

"Мы уже видели фиксацию цен, мы уже видели плановую экономику. У нас что, большой выбор в магазинах? Нет. И очереди мы помним в советские магазины. Было и хорошее, но была и масса проблем", – цитирует Евтухова РБК.

Владимир Путин 11 марта рассказал на совещании по вопросам инвестиционной активности, что бизнесу вредить не хочет, но и интересы простых потребителей нужно учитывать.

"Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать", – объяснил президент.

Видимо, инструменты будут разрабатывать как раз по результатам мониторинга цен, который начал действовать с 9 марта. Ну а пока россияне продолжают считать рост цен на товары главной проблемой общества.