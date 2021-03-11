Военные вновь перекроют участки трасс в Алтайском крае

Утром 12 марта в Алтайском крае участки трассы перекроют из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Проехать будет нельзя с 8:40 до 11:40 от н.п. Сибирский до поворота на с. Косиха, а также на участке автодороги "Подъезд к с. Косиха" – Косиха".

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее в Алтайском крае из-за снегопада перекрывали движение сразу по нескольким трассам. К вечеру 1 марта на шести участках движение оставалось перекрытым. Грузовой транспорт и автобусы не пускали с 213-го по 293-й километр (от развязки около Новоалтайска до перекрестка возле села Троицкого).