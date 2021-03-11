Барнаулец поплатился за то, что пьяным пытался дать взятку полицейскому

Барнаулец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей). Об этом сообщили в региональном СК.

"Следствием и судом установлено, что летом 2020 года на одной из улиц города Барнаула подсудимый, управляя автомобилем, совершил административное правонарушение, после чего был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД", — говорится в сообщении.

В патрульном автомобиле пьяный мужчина решил уклониться от ответственности и предложил полицейскому взятку, однако сотрудник от денег отказался.

Суд назначил барнаульца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

Ранее стало, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-ти и 38-летнего жителей Барнаула, которых обвиняют в даче взятки полицейскому. Дело направили в суд.