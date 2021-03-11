В Бийске служебная собака помогла полицейским найти вора

Охранник одного из предприятий в Бийске позвонил в полицию и рассказал, что обнаружил следы проникновения на склад. О поисках злоумышленника рассказали в МВД.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой был включен также кинолог со служебно-розыскной собакой. Прибыв на место происшествия и осмотрев территорию, старший сержант Александр Роготовский применил собаку по следу", — рассказали в региональном МВД.

Пес около двух километров вел полицейского к дому в бийском микрорайоне Зеленый клин. Сотрудники уголовного розыска задержали бийчанина 1971 года рождения и мужчина признался в проникновении.

Сотрудники ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю задержали мужчину, который пытался передать в колонию наркотики в пакете.