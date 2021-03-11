В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала идею введения четырехдневной недели для женщин. Об этом она заявила в ходе круглого стола, пишет ТАСС.

"Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Потому что все-таки у них нагрузка – совмещать работу и все заботы, которые есть. Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает – очень и очень важно, мне кажется очень правильным", – сказала Потяева.

Она считает, что идея введения четырехдневной рабочей недели для женщин будет обсуждаться. При этом Потяева отметила, что мнения экспертов по этому вопросу расходятся.

Ранее директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова описала переход на четырехдневную рабочую неделю в России. По ее словам, это произойдет при цифровизации бизнес-процессов, когда ручной труд заменится более эффективным – автоматизированным.