Роскачество проверило защитные маски

Отдельные медицинские маски не пропускают бактерии, но ни одна из них не гарантирует полной защиты. К таким выводам пришли эксперты Роскачества.

"Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует стопроцентной защиты", – рассказали специалисты.

Всего проверили 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять – в Китае, сообщает РИА Новости. Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента, худший – маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном, которая задерживает менее 3% вирусов.

Ранее эксперты Роскачества провели исследование стирального порошка и назвали лучший товар.