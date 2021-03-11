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"Эффективно". Сенаторы посетили Алтай и оценили работу программы развития региона

, ИА "Амител"
Члены верхней палаты положительно оценили освоение выделенных средств в 2020 году
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Представители верхней палаты российского парламента посетили Алтайский край. Сенаторы положительно оценили реализацию индивидуальной программы развития Алтайского края и обсудили с губернатором Виктором Томенко планы на 2021 год.

В рабочей поездке участвовали первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров, члены комитета Юрий Важенин и Александр Пронюшкин, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, член комитета по федеративному устройству Дмитрий Кузьмин, а также член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников.

Сенаторы положительно отозвались о работе центра "Мой бизнес" и предприятий, на которых они побывали, в том числе на Алтайском заводе сельскохозяйственного машиностроения и заводе "ЗИАС Машинери". Также чиновники посетили барнаульскую школу № 137, которую открыли в 2021 году.

Во второй половине дня губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочее совещание по итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году. Глава региона напомнил, что с 2020 по 2024 год в развитие региона дополнительно вложат 5 млрд рублей из федерального бюджета. 70% средств направят на развитие экономики, а еще 30% – на реализацию инфраструктурных проектов и социальное развитие.

Губернатор сообщил, что в 2020 году из полученного миллиарда рублей на развитие экономики направили свыше 600 млн. Из этих денег 100 млн выделено на докапитализацию Фонда развития Алтайского края, 200 млн рублей – Алтайскому фонду микрозаймов, свыше 300 млн рублей – на прямую поддержку предпринимателей.

В развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в 2020 году дополнительно вложено более 400 миллионов рублей. На эти деньги начато строительство школы в микрорайоне "Спутник" города Барнаула за 50 млн рублей, построена дорога по ул. Взлетной за 50 млн рублей. Еще 300 млн потратили на покупку 23 единиц дорожно-строительной техники.

"Мы убедили наших коллег, когда работали над программой, 500 миллионов рублей направить на приобретение дорожной техники, в первую очередь – снегоуборочной. Она может перенастраиваться на проведение и летних работ", — пояснил Виктор Томенко.

Также Томенко отметил передачу на федеральный уровень трассы Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан.. Это позволило высвободить 500 млн рублей из краевого бюджета, которые ранее шли на содержание этой дороги.

По словам сенатора Александра Карлина, эффективность программы просматривается уже сегодня и в дальнейшем будет нарастать за счет грамотного использования дополнительных ресурсов, предоставленных федеральным центром.

В целом чиновники высоко оценили эффективность работы региональных властей над реализацией индивидуальной программы социально-экономического развития.

"Мы своими глазами увидели, что программа эффективно работала в 2020 году, а также оценили планы 2021 года. Программа очень сбалансирована, прежде всего, это поддержка малого и среднего бизнеса – как мы знаем, это основа всей экономики. Это инфраструктура, жилье, дороги и очень много всего другого. Это очень хорошая и эффективная программа. Видно, что в команде работают профессионалы", – цитирует пресс-служба правительства зампреда комитета по экономполитике Юрий Федоров.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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