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Такой день. Массовое недомогание школьников и дело о гибели семьи чиновника

, ИА "Амител"
Главные события Алтайского края за 11 марта
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 11 марта.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника базы отдыха "Глобус", на которой в июле 2020 года погибла семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ регионального управления по печати Иосифа Кременских.

Процесс восстановления сереброплавильного завода в Барнауле возобновляется уже в нынешнем марте. Собственники намерены получить разрешительные документы на реконструкцию и продолжить работы, которые приостановились из-за пандемии коронавируса.

Ученики старших классов барнаульской школы № 128 массово почувствовали недомогание. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявил, что если будет установлен "субъективный фактор вины людей или группы людей", то к расследованию подключатся и другие надзорные органы, в том числе правоохранительные.

Позднее проверку начала региональная прокуратура. По информации ведомства, пока известно только об одном обратившемся в медучреждение ребенке. Госпитализация ему не потребовалась.

Из-за возвращения холодов после тепла улицы Барнаула покрылись льдом. Жители города жалуются на то, что тротуары превратились в "сплошной каток", по которому невозможно ходить.

Барак на 2-й Строительной, 46 в Барнауле признан аварийным и подлежит сносу. Многие жильцы уже получили компенсации или новое жилье, однако в полуподвальном помещении еще остаются те, кто ожидает переезда.

Алтайского края нет в списке регионов, в которых, по мнению Центробанка, стоит продлить программу льготного жилищного кредитования. В перечень вошли 24 субъекта, в том числе Республика Алтай.

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили еще 121 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 926 человек. Выздоровели 40 160 человек (+105 за сутки).

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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