Снег, гололед и сильный ветер обещают в Алтайском крае 12 марта

Снег и сильная гололедица ожидается в Алтайском крае днем 12 марта. По прогнозам синоптиков, в течение дня в регионе похолодает, а порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Как сообщают в краевом ЦГМС, дневная температура составит -2...-7 градусов, местами в предгорьях до +3 градусов, по северо-западу -8...-13 градусов, с похолоданием в течение дня. В отдельных районах небольшой, по югу и востоку местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. По востоку местами снежные заносы. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле днем температура составит -3...-5 градусов с похолоданием в течение дня до -8...-10 градусов. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 7-12 м/c.