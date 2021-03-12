Экспорт растительных масел из Алтайского края вырос на четверть в 2021 году

Экспорт растительных масел из Алтайского края в начале 2021 года вырос почти на четверть. На 7 марта его объем составил 7,2 тыс. тонн, а общая стоимость продукции – 8,5 млн долларов.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, основными импортерами алтайских масел стали Узбекистан, Китай, Монголия, Германия и Афганистан. Больше всего интерес вырос к алтайскому подсолнечному маслу – его поставки в натуральном выражении увеличились в полтора раза – до 2,7 тыс. тонн, на 3,5 млн долларов.

Рапсового масла страны ближнего и дальнего зарубежья закупили на сумму 4,9 млн долларов – 4,3 тыс. тонн. Также на 3% увеличился экспорт льняного масла в Узбекистан: с начала 2021 года туда поставили 20 тонн продукции стоимостью 30 тыс. долларов.