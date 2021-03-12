Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайской дороге ввели утром 12 марта. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно действует с 08:40 до 11:40 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанному участку.
Напомним, 21 февраля из-за военных на трассе возникла крупная пробка.
Комментарии
Давно пора из Сибирского до Косихи напрямую пробуровить дорогу и не маяться дурью на Чуйском.
А вдруг война и бомба разрушит дорогу? Мы проиграли?
Что-то крайне часто стали военные перекрывать дорогу... во времена противостояния СССР и США такое случалось намного реже...
Видимо, потому что тогда защищали общую Родину, а теперь- благосостояние горстки упырей-олигархов...
Армия НАТО меньше вреда наносит.
Был бы толк с этих манёвров
Понты одни
Митенька
а ты можешь логическую цепочку провести в том, что написал? между защитой олигархов и перекрытиями частыми?