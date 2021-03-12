Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайской дороге ввели утром 12 марта. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно действует с 08:40 до 11:40 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанному участку.

Напомним, 21 февраля из-за военных на трассе возникла крупная пробка.