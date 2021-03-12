"Паровоз спутников" Илона Маска заметили в небе над Барнаулом

Несколько десятков спутников Starlink заметили в небе над Барнаулом. Соответствующее видео на своей странице в Instagram выложил местный фотограф под ником grad.i.ent.

"Спутники от Илона Маска уже вовсю летают над нашими краями. Над Барнаулом вчера пролетел целый паровоз, за три минуты около 60 штук", – написал автор.

В начале февраля спутники Starlink испугали жителей Бийска. По словам одной из горожанок, несколько ярких объектов летели колонной в сторону наукограда.

Напомним, Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения всей планеты высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.