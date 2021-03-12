"Паровоз спутников" Илона Маска заметили в небе над Барнаулом

Несколько десятков спутников Starlink заметили в небе над Барнаулом. Соответствующее видео на своей странице в Instagram выложил местный фотограф под ником grad.i.ent.
"Спутники от Илона Маска уже вовсю летают над нашими краями. Над Барнаулом вчера пролетел целый паровоз, за три минуты около 60 штук", – написал автор.
В начале февраля спутники Starlink испугали жителей Бийска. По словам одной из горожанок, несколько ярких объектов летели колонной в сторону наукограда.
Напомним, Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения всей планеты высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.
Комментарии
Хорошо все это, но не для нас. У нас за подключение к спутникам Маска тюрьма или штраф.
Вам Рогозин Батут надует может быть
Как бы не ортачилось посконно-глубинное население и власть на 1/9 суши, а пинками, затрещинами и подзатыльниками человеческая цивилизация затолкает вас в будущее, другой судьбы у вас нет.
Да ничего подобного. Я не удивлюсь если наша госдура запретит пролёт спутников Маска над Россией.
Мошейник! Мошейник! Дима из Рогозмоса ему ещё покажээт! ПОКААЖЭЭТ!
Будущее промчалось над Бийском... Маск играючи забрасывает сотнями спутники на орбиту, как шарики от пин-понга. А у нас заветренных курей возят в город на продажу из сельской глубинки чтобы выжить.
красиво летят....
Орбитальная спутниковая группировка России, по состоянию на декабрь 2019 года, насчитывает более 150 космических аппаратов, почти две трети из которых являются спутниками военного назначения.
Спутники Starlink 1263 космических аппаратов
А мошенник всё равно Маск, а не Рогозин.