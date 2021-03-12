В Алтайском крае задержали мужчину, который поджег продуктовый магазин

Житель Волчихинского района облил помещение продуктового магазина горючей жидкостью и поджег его. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что поджог совершил неоднократно судимый 38-летний местный житель. По предварительной информации, причиной инцидента стали неприязненные отношения к владельцу, так как накануне между мужчинами произошёл конфликт.

"Злоумышленник поздно вечером молотком разбил стеклопакет в магазине, через него вылил в помещение горючую жидкость и поджег её. Благодаря тому, что возгорание увидели родственники потерпевшего, которые проживали рядом, им удалось потушить пожар своими силами", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Если бы пожар не удалось вовремя потушить, то потери исчислялись бы в миллионах рублей, отметили в ведомстве.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Против него также возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".