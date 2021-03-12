Увлечение всей жизни. Бизнесмен из Заринска рассказал, как развивает три любимых дела

В 90-х бизнес начинали методом проб и ошибок. Сегодня же в свободном доступе большое количество информации, а также способов получить финансовую поддержку. Предпринимателю остается решить, что он будет продавать или какую услугу оказывать. Многие выбирают в качестве своего дела детскую мечту. Так, бизнесмен из Заринска Константин Шефер всегда мечтал о собственной газете – и теперь владеет еженедельником "Наш город Заринск". Кроме того, Константин открыл медицинский центр и пекарню. На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказал, как ему удается успешно вести три больших дела одновременно.

– Вы родились и выросли в Советском Союзе. Как повлияло на вас детство в условиях дефицита? Задумывались ли вы уже тогда о том, чтобы стать предпринимателем?

– В 13-14 лет я впервые задумался о том, чтобы стать предпринимателем. Было советское время, дефицит товаров, талонная система. Мы с ребятами со двора стали собирать талоны на сигареты и продавать их в Барнауле на автомобильной барахолке. Прибыль была небольшой, но нам, детям, хватало. Покупали всякие приставки, видеомагнитофон купили, одними из первых в городе.

Потом я получил образование в строительной сфере и долгое время занимался строительством, отделкой. Был помощником депутата Михаила Фокина. Но во время знаменитого кризиса в 2008 году строительная отрасль была на грани банкротства. Решили от этой деятельности уйти в сферу общепита. Стали развивать это направление в Заринске.

– Трудно ли было тогда открыть свое первое заведение общественного питания?

– По сути, мы его купили, но в таком упадническом состоянии, что пришлось его развивать практически с нуля, выводить "в плюс". Развивали его по районам – Заринскому, Кытмановскому, и в итоге стали действительно большим предприятием, на котором работает более 50 человек.

Мы производим большой ассортимент хлебобулочных изделий, выпечку, готовые блюда, салаты, порядка 300 наименований. Продаем в больших сетях и в своем собственном главном магазине в центре, куда можно прийти и купить горячий хлеб и выпечку, как говорится, не отходя от плиты. Все по-домашнему и с любовью сделано. В магазине есть небольшой кафетерий, где можно сразу попробовать то, что купил.

Практически все рецепты наших блюд, в том числе хлеба, – авторские. Я даже ездил по президентской программе в Германию, в Кель, на стажировку по хлебопекарной продукции. Все блюда мы стараемся делать уникальными. Ранее у нас был ресторан, но он был на грани банкротства. Поэтому мы перепрофилировались, не уволили ни одного повара. Они стали работать на общепит.

– В Барнауле многие рестораны оказались на грани банкротства в пандемию коронавируса. А как вы пережили это трудное время?

– Наверное, помогло то, что я владею бизнесом в нескольких сферах, и эти предприятия друг друга выручают. Но где-то было трудно, конечно. Газета на грани выживания была практически всю весну, потому что рекламодателям запретили работать, а мы живем за счет них. То есть рекламы практически не было, и приходилось вкладывать свои ресурсы, а также как-то на уступки идти тем рекламодателям, которым разрешалось работать. Но мы достойно вышли из этого кризиса, хотя поддержки никакой от государства не получали, рассчитывали только на свои силы. Сегодня мы уже опять вернулись к тем значениям, которые были до пандемии.

– Как давно появилась газета? Как вообще возникла идея после общепита и строительной области перейти в издательский бизнес?

– Газета возникла не случайно. Это мечта моего детства – иметь свою газету. И она свершилась благодаря президентской программе в 2013 году. Было, конечно, тяжело, особенно первые два года, когда развивали, раскручивали этот ресурс. Но благодаря партнерам и друзьям газета встала на ноги и сегодня это одно из самых популярных изданий.

– Чем ваша газета отличается от других изданий, в том числе заринских? Какая специфика?

– Это еженедельное городское издание. В основном рассказываем о жизни города. Наверное, это единственная муниципальная газета, где еще сохранились журналисты. Остальные издания чаще всего перепечатывают из интернета.

У нас в штате четыре журналиста, есть и другие сотрудники. Пишем о городской жизни, о том, что происходит сегодня, о бизнесе. Сотрудничаем с управлением по печати, тендер выиграли и работаем в этой сфере. С того номера мы начали печатать в нашем издании краевые новости. Их также можно узнать в наших соцсетях, на нашем сайте.

Конечно, делаем упор и на электронные СМИ. Мы ощущаем этот спад: молодежи не особо интересен печатный вариант. Кстати, разработать сайт нам помог центр "Мой бизнес". Мы участвовали в программе и выиграли грант. Благодаря этой поддержке весной 2020 года у нас появилась интернет-площадка стоимостью 55 тысяч рублей, которая нам обошлась бесплатно. А газете будет в этом году уже восемь лет.

– Еще один ваш бизнес – это медицинский центр "Ультрамед". Я знаю, что раз в неделю вы ездите в Барнаул, чтобы привезти сюда пробы анализов. Вы также делаете анализы на ковид. Как давно появилось это направление? Какие еще услуги оказываете?

– Центр появился пять лет назад. На сегодняшний день мы провели порядка 70 тысяч обследований. Это большая помощь городской больнице, когда были закрыты практически все направления и пациентов принимали только в экстренных случаях. Мы стали некой "палочкой-выручалочкой" для города.

Отделений много: и терапевтическое, и гинекологическое, окулист принимает, невролог, практически все анализы крови принимаем. На ковид – примерно полгода назад начали делать. Слава богу, сейчас спад пошел и люди почти не обращаются по этому поводу. Ну и в городской больнице более-менее нормализовалась работа, и люди больше обращаются туда.

– А лаборатория находится в Барнауле?

– Да, мы работаем с "ДНК-диагностикой", да и практически весь Алтайский край тоже, потому что большинство анализов на месте сделать невозможно.

– Трудно ли совмещать три бизнеса? Что служит вашей опорой в работе?

– Все благодаря моим коллективам, партнерам, которые работают, когда я отъезде или просто не хватает времени. Поэтому я очень благодарен заведующим и администраторам, ежедневно занимающимся какой-то рутинной работой. Благодаря грамотным и исполнительным сотрудникам мы и достигаем таких успехов.

В Заринске, конечно, большая проблема найти квалифицированные кадры, так как все уезжают в большие города. Работаем с теми, кто остается, идем на уступки, на поощрения, чтобы наши сотрудники ни в чем не нуждались, какую-то социальную жизнь устраиваем, помогаем во всем. А они, в свою очередь, полностью отдают себя производству.

– Какое из трех направлений больше всего требует личного внимания?

– Наверное, газета. Потому что это большая ответственность: все, что выходит в общественное пространство, должно быть под контролем, и за каждое слово мы отвечаем. Поэтому много времени и сил занимает проверка фактов, работа журналистов.

– Давно ли вы знакомы с центром "Мой бизнес"? Что можете сказать о его работе?

– Мы дружим очень давно, с тех пор, когда он еще назывался "Бизнес-инкубатор". Я, как любознательный человек, приходил туда на экскурсии. Это было начало 2000 годов, и для того времени это была диковинка, что можно просто прийти и тебе бесплатно дадут кабинет для работы.

А сегодня, конечно, благодаря Антону Слободчикову центр превратился в некий дом для бизнесменов Алтайского края, где им всегда рады и всегда помогут. Я прошел там и школу предпринимательства, хотя уже долгое время был бизнесменом, и много семинаров, тренингов – абсолютно бесплатно. Они однозначно отложились в копилку знаний.

– Почему предпринимателям стоит получать эти теоретические знания?

– Чтобы не совершить ошибок, не наломать дров. Многие занимают деньги и бегут что-то открывать, перепродавать бездумно. А нужно сначала пройти какой-то курс молодого бойца, и в центре "Мой бизнес" коучи дают эти знания. Они объясняют первые шаги – как разобраться с налогами, как все организовать, как зарегистрировать ИП или ООО, чем они отличаются.

Это очень важно, чтобы человек на первых порах не обжегся и не бросил дело, которое хотел бы развивать. Я считаю, что это нужное направление. И в правительстве это понимают, поэтому центру оказывают всевозможную поддержку. Недаром он стал таким красивым: заходишь – и приятно.

– Какими еще мерами поддержки от центра "Мой бизнес" вы хотели бы воспользоваться?

– Мы планируем расширять медцентр. Если такая возможность будет, мы обязательно воспользуемся кредитными продуктами фонда.

– В 2013 году вы участвовали в президентской программе. Какие впечатления остались?

– Президентская программа – часть моей жизни. Мы даже с друзьями-выпускниками организовали такое сообщество – "Статус", я там член правления, и мы делаем большую работу. Планируем провести форум "Уникальный Алтай". Во многих городах побывали благодаря президентской программе – Омске, Томске, Москве, Красноярске. Где мы только ни были.

– Помогает ли участие в президентской программе развивать бизнес?

– Учеба как бы взбадривает тебя. То есть, как правило, где-то в своем деле ты уже свыкся, где-то ленишься... А во время учебы ты получаешь некий толчок, чтобы преобразовывать, улучшать, открывать новое. И, кроме того, президентская программа важна и в качестве образовательного процесса: преподают профессора, которые знают много важной теории.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – как дети: их всегда лелеешь, заботишься, думаешь о них. Мой бизнес – это люди, за которых ты несешь большую ответственность, поэтому мой бизнес – это ответственность. Ну и конечно, увлечение. Увлечение всей жизни.

Центр "Мой бизнес"

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