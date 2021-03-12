Ведущего ветеринара из Барнаула подозревают во взяточничестве

Ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отдела КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Барнаулу" стал фигурантом уголовного дела.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России, специалиста подозревают в получении взятки в значительном размере.
По версии следствия, с июня по декабрь 2017 года мужчина получил 108,5 тысячи рублей за ускоренную выдачу ветеринарных свидетельств, позволяющих перемещать продукцию коммерческой организации по заявленному маршруту следования.
Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
В госконторе где выдают какие-то бумажки и справки можно любого арестовывать и не ошибётесь.
Ускоренная выдача разрешения разве нарушение? Фиктивная? Не соответствует?
В некоторых конторах раньше такое (ускоренное) практиковалось- за доп. плату,но через кассу.
А если после выдаче справки,то это благодарение,а не взятка.
Это была «случайная» коррупция, произошедшая в условиях непреодолимой силы, по независящим от него обстоятельствам. Понять, простить и отпустить по новому закону.
Согласен, не вижу преступления, раз может выдавать справки быстро, значит нужно изменить срок выдачи на более короткий и оставить работать!
13:31
- гость -
Согласен, не вижу преступления, раз может выдавать справки быстро,
--------
Возможно без проведения экспертизы\анализов.
Не было, не было и вот опять?
Это премия.