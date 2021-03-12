Ведущего ветеринара из Барнаула подозревают во взяточничестве

Ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отдела КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Барнаулу" стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России, специалиста подозревают в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, с июня по декабрь 2017 года мужчина получил 108,5 тысячи рублей за ускоренную выдачу ветеринарных свидетельств, позволяющих перемещать продукцию коммерческой организации по заявленному маршруту следования.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.