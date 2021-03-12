Продовольственные ярмарки проведут в пригороде Барнаула 13 марта

Продовольственные ярмарки выходного дня проведут в пригороде Барнаула в субботу, 13 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
Площадки будут размещены с 10 до 14 часов по следующим адресам:
- Индустриальный район – ул. Балтийская, 116;
- мкрн Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский район – п. Научный городок;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
- Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
- мкрн Затон – ул. Водников, 11.
"Алтайские товаропроизводители представят широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и т.д." – рассказали в городской администрации.
Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.
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