Продовольственные ярмарки проведут в пригороде Барнаула 13 марта

Продовольственные ярмарки выходного дня проведут в пригороде Барнаула в субботу, 13 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Площадки будут размещены с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Индустриальный район – ул. Балтийская, 116;

мкрн Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский район – п. Научный городок;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;

мкрн Затон – ул. Водников, 11.

"Алтайские товаропроизводители представят широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и т.д." – рассказали в городской администрации.

Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.