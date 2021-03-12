От -42 до +9 градусов. В Алтайском крае рассказали о погодных рекордах минувшей зимы

Зима 2020-2021 года в Алтайском крае выдалась холодной и снежной. По данным алтайского Гидрометцентра, средняя температура воздуха составила -13...-19°С, что отличает её от сезона прошлого года, который оказался тёплым, но с осадками.

В декабре средняя температура воздуха составила -12...-17 градусов, что оказалось на 2-3°С ниже нормы. В краевой столице 27 декабря был зафиксирован новый рекорд абсолютного минимума за весь срок наблюдений – 41,7 градуса ниже нуля. В прошлый раз подобные морозы обрушивались на Барнаул в 1920 году (-41,4°С ). Примечательно, что в предгорных районах края в конце декабря, напротив, стояла теплая погода. Там столбики термометров поднялись до 0...+4°С, а на некоторых метеостанциях зафиксированы новые суточные рекорды осадков.

В первом месяце 2021 года средняя температура была ниже нормы на 3-5°С и составила -15...-22 градусов. С 2 по 4 января в некоторых районах региона были обновлены рекорды холода. Так, в Камне-на-Оби на вторые сутки года столбики термометров опустились до отметки -42,3°С, что на 1,3 градуса ниже значения 2006 года.

Наиболее интенсивные снегопады пришлись на 22 января. В этот день на многих метеостанциях края были установлены новые рекорды. В Заринске, например, обновился суточный максимум осадков с 1977 года (7 мм).

В феврале погода удивила жителей края своей переменчивостью. Если в первой половине месяца ещё стояли морозы, то во второй наблюдались оттепели. Средняя температура воздуха составила от -12 до -17 градусов, что больше нормы на 1-2°С. Февраль отличился рекордными значениями тепла. Так, в Барнауле 7 февраля температура была выше значения 2007 года на 0,4 градуса и составила +2,2 градуса. По данному показателю село Троицкое стало абсолютным рекордсменом минувшего сезона: там 8 февраля температура поднялась до +8,9 градуса, что на 6,3°С выше предыдущего рекорда.