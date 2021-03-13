Политики, злодеи и воры. Какие странные чучела сжигали на Масленицу

Фото из сети интернет, pikabu, vesti-lipetsk.ru
Уже завтра заканчивается масленичная неделя, и по традиции в этот день сжигают обрядное чучело. В древности в костёр, в котором горело чучело, скидывали старые ненужные вещи, чтобы предать огню все плохое, а оставшимся пеплом удобряли землю. Иногда в костёр с горящим чучелом бросали поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). Сегодня пеплом землю не удобряют, а вот ритуал "всё плохое сжечь" – остался.
Смотрите самые странные чучела в нашей фотоподборке.
Комментарии
Что-то одного политика я не увидел.
Надо в этом году сжечь кое кого посерьёзнее, вдруг исполнится)))))
Я уж подумал что володьку сожгли, главного вора РОССИИ.
Думаю после слова политьки должно стоять тире
0751. Точно.
Интересно, сколько лет тюрьмы дадут если сжечь чучело главного вора?